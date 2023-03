Última Memória, para não esquecer.

© Estelle Valente

Sara Carinhas escreve e encena este espetáculo e começa por recomendar uma outra leitura do título. Sim! É a última memória, mas não estamos aqui diante de um dissertação sobre a memória, mas sim sobre esse medo de esquecer. Uma voz, a de Sara Carinhas, mas também outras vozes que se misturam, memórias de outros, confundir a autobiografia, peneirar memórias.

Nesta viagem o emaranhado das memórias, daquilo que é aquela pessoa, ou as cartas que podia ter escrito e aparecem aqui, ou as que escreveu e as fotos, que trazem tantas memórias, quem é? Há também a árvore de onde vem, a genealógica, o medo do fim do mundo, a partilha em voz alta, em cima do palco.

Posso colocar aqui várias questões para criar uma pista sobre esta ideia de última memória, é um testemunho a meio da vida, ou q memória da possibilidade do fim da viuda, ou partilhar tudo para memória futura, quase como se faz no tribunal?

Como uma conversa alargada, em forma de conferência-monólogo, onde a atriz vai mostrando ideias soltas, coisas que ficaram por acabar, improviso, ou esquecimento.

CRIAÇÃO, DRAMATURGIA E INTERPRETAÇÃO Sara Carinhas PARTICIPAÇÃO ESPECIAL Sr. Victor FILMAGENS, REGISTO E APOIO À DRAMATURGIA Joana Botelho CONSULTORIA ARTÍSTICA Nádia Yracema e Sara Barros Leitão ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO Joana Picolo DESENHO DE SOM Madalena Palmeirim DESENHO DE LUZ Catarina Côdea DIREÇÃO DE PRODUÇÃO Rita Faustino PRODUÇÃO EXECUTIVA Mariana Dixe COPRODUÇÃO Causas Comuns e São Luiz Teatro Municipal RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS Officina Mundi - Joana Villaverde (Avis), Município de Avis, O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo), Festival END (Coimbra) APOIOS Mostra Camaleoa (Florianópolis, Brasil), Companhia Olga Roriz (Lisboa) AGRADECIMENTOS Mariana Sá Nogueira, Ana Paganini, Olga Roriz, Madalena Alfaia, Margarida Côdea, Nome Próprio, vinho Que se foda /// Causas Comuns é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal - Ministério da Cultura / Direção Geral das Artes e é membro da Performart - Associação para as Artes Performativas em Portugal

Última Memória, de Sara Carinhas, está na Sala Mário Viegas, no teatro S.Luiz, em Lisboa, fica quarta a sábado, às 19h30, domingo às 16h00, até 2 de abril.