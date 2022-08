Um astronauta pisou Coura nos dias do festival

Por Ana Peixoto Fernandes 20 Agosto, 2022 • 14:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um astronauta pisou Paredes de Coura nos cinco dias do festival, que encerra esta noite com os Pixies como cabeça de cartaz.

Entre os mais de 70 concertos, foi projetado em ecrã gigante um vídeo de 1.40 minutos, em que uma personagem lunar caminha pelo território como se fosse um cicerone. Passeia-se pelo anfiteatro da praia fluvial do Taboão, onde há 29 anos decorre o festival, pela fábrica de vacinas que em breve entrará em atividade, por entre bombos e bandas filarmónicas, ou numa tasca a beber uma "malga" de vinho. Também visita a Caixa de Brinquedos, onde há milhares de peças de Lego para as crianças brincarem, ou ainda os eventos Escola do Rock e Mundo ao Contrário.

O astronauta foi uma personagem criada pelo autarca Vitor Paulo Pereira e pelos criativos Patrick Esteves e Valdemar Porto, para promover o município durante o festival que até este sábado levou 115 mil pessoas às margens do rio Coura.

Ouça a reportagem 00:00 00:00

"O festival é uma altura maravilhosa para promover Paredes de Coura, uma vez que temos cá muita gente. Sabemos, porque temos estudos sobre isso, que se se Paredes de Coura quisesse fazer uma campanha ter uma ressonância mediática equivalente à do festival, teria que investir quatro ou cinco milhões de euros", afirma o autarca, considerando o projeto, que tem por lema "Coura é doutro mundo", é "meio maluco, mas é bonito". E "comunica todas as coisas boas" daquele concelho do interior do Alto Minho.

Além de estar a ser exibido no recinto do festival até este sábado noite, o vídeo da campanha está disponível também no Facebook do município.