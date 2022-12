Um casal acrobático conta uma história

© Créditos Reservados

Novo circo, numa grande tenda, em Monchique, para criar a vida de todos os dias, com um casal,

e muito acompanhantes a fazerem o que todos os casais fazem. A rotina lima a paixão, máquinas de lavar, micro-ondas, cozinha, tudo em palco. Giacomo Scalisi, é aqui a voz da Cooperativa Lavrar o Mar, que promove este espetáculo de novo circo e sublinha essa ideia de novo circo para falar da vida quotidiana, onde nos podemos rever.

Numa tenda de circo há toda uma nova dimensão, para além do tapete da tenda e onde, com a ajuda do teatro, também contam uma história, com a ajuda de um encenador.

Os movimentos acrobáticos parecem sempre tão simples, como se tudo fosse de facto do dia-a-dia, de todos os nós, também sempre com muito humor.

Tudo com música ao vivo, com a banda da companhia, que no fim de semana, a a seguir ao espetáculo, vai fazer a festa do fim de ano, em Monchique.

Dans Ton Coeur, da companhia de circo Akoreacro, em Monchique, no Algarve, até dia 1 de janeiro.