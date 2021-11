Um centenário que aposta na leitura de Saramago

© Filipe Amorim/Global Imagens

O comissário das comemorações do centenário de Saramago, acredita que uma das formas de conhecer melhor a forma como o escritor prémio Nobel construía as suas obras vai ser numa exposição.



Carlos Reis, explica que a exposição vai acontecer na Biblioteca Nacional, que partilha com a Fundação Saramago o essencial do espólio do escritor. A exposição, deverá acontecer durante o próximo ano.

Carlos Reis não antecipa a publicação de inéditos de Saramago, para lá de alguma correspondência, ou outros destes papeis soltos.

No planeamento das diversas iniciativas do centenário, houve uma preocupação tratar o tema da leitura, da biografia do escritor, e da vida cívica. Inspirada pelos discursos, e pelos livros que escreveu, foi desenvolvida nos últimos anos uma "Carta Universal dos Deveres e Obrigações dos Seres Humanos.



Carlos Reis entende que não é uma utopia pensar neste documento, como um anexo da carta universal dos direitos humanos.