Um, Dois, Três, no Teatro do Bairro

Um, Dois, Três e tudo vai começar. O título podia marcar o ritmo das comédias de Ferenc Molnár, um dramaturgo que deixou fortes marcas no teatro da Hungria e deu nova vida ao cinema norte-americano. Agora, António Pires encena esta comédia de enganos no Teatro do Bairro para um riso largo.

Numa hora, o presidente Norrison, que está à frente de um grande grupo bancário, com sede na Europa, está quase a sair do escritório para ir ter com a família que está em férias, na montanha.

Mas, aqui é que está o problema, Lydia, a filha de magnata americano, que está em casa do banqueiro, e que o banqueiro espera fazer um grande negócio, casa à pressa e sem ninguém saber com um taxista comunista.

Uma hora para transformar um proletário sem dinheiro nos bolsos, no presidente da União de Fábricas de Automóveis, e depois são enganos, portas abrir e a fechar e todo o riso que pode provocar.

Uma comédia que faz a rir a critica a um momento catastrófico, precisamente no ano que o Dow Jones caiu a pique, no inicio do século XX, criando a primeira grande tragédia capitalista.

Um, Dois, Três, está no Teatro do Bairro, no Bairro Alto em Lisboa e fica até 5 de dezembro.

