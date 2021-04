Um festival para celebrar o amor

Bruno Nogueira e Manuela Azevedo vão atuar no festival © José Carmo / Global Imagens

O Festival Montepio às Vezes o Amor não pôde acontecer em fevereiro, no Dia dos Namorados, por causa da pandemia mas tem lugar agora, em abril e maio e em várias cidades do nosso país.

O amor pode ser celebrado em qualquer altura e pode também ter lugar junto a um dos palcos do festival, já a partir desta quinta-feira 29 de abril, a começar pelo Porto e Vila do Conde. Mas também vai passar por Braga, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Torres Novas, Leiria, Tomar, Caldas da Rainha, Santarém, Lisboa, Lagoa e Ponta Delgada.

São muitas as cidades e também muitos e bem diferentes os artistas que vão atuar no "às Vezes o Amor"; do espetáculo Deixem o Pimba em Paz com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo dos Clã a Paulo Gonzo, dos GNR a Sara Tavares, de Luísa Sobral a Jorge Palma, de Carlão a Tiago Nacarato com Bárbara Tinoco, dos The Gift a João Pedro Pais, de Fernando Daniel aos Moonspell, todo o tipo de corações podem ser tocados.

Um festival com espetáculos em abril e maio mas ainda com uma data em julho para ouvir Salvador Sobral cantar Brel no Convento de São Francisco, em Coimbra.

O amor a ser celebrado num recomeço de vida nos palcos.