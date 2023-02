Um grupo de ninfas seduz os espectadores na Invencível Armada

© David Costa e João P. Nunes

A Invencível armada é um grupo de mulheres com voz. Voz para cantar, dizer poemas, falar em voz alta mostrar este texto inédito de Maria da Graça Varella Cid, com o mesmo nome Invencível Armada. Cátia Terrinca que encena estas ninfas, quis mostrar estas palavras de uma escritora, tão desconhecida, mas que tem agora estas luzes de palco de um teatro, ela é todo o espetáculo.

Este o inédito, Invencível Armada, que dá o primeiro mote a este espetáculo, e depois as vozes e os sons que as palavras fazem. África e a negritude e o corpo e as mulheres e todos os lugares onde podemos ir com a poesia.

Estas ninfas vão seduzir uma audiência, levar as palavras a ressoar no corpo, levando a música e a voz a todos os sítios da sensibilidade.

DIREÇÃO ARTÍSTICA Cátia Terrinca DRAMATURGIA Ricardo Boléo CENOGRAFIA Bruno Caracol LUZ João P. Nunes ADEREÇOS E FIGURINOS Raquel Pedro VOZ Bruno Huca MOVIMENTO Sara Afonso DESIGN David Costa INTERPRETAÇÃO Cátia Terrinca, Cheila Lima, Elizabeth Pinard, Inês Sousa, Joana Martins, Júlia Zinga, Mariana Bragada, Mariana Correia, Patrícia Andrade, Sara Brandão, Teresa Machado PRODUÇÃO EXECUTIVA UMCOLETIVO COPRODUÇÃO UMCOLETIVO, CAEP - Centro de Artes e Espetáculos de Portalegre, RTP e São Luiz Teatro Municipal AGRADECIMENTOS José Oliveira.

Quinta e sexta, 9 e 10 de fevereiro, quinta, 13h30 e 15h30; e sexta, 10h30 e 14h30

Público-alvo: Ensino Secundário

Invencivel Armada, da Companhia Umcoletivo, 11 e 12 fevereiro, sábado, 15h e 17h30 e domingo, 15h e 20h