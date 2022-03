Um jardineiro entre o vegetal, o animal e o mineral.

© créditos reservados

O Jardineiro Imaginário é um ser, criado entre o vegetal e o animal e o mineral. No fundo este espetáculo é uma intensa viagem interior, com encenação de Isabel Barros, mas que convoca toda a equipa da companhia, e se calhar, se olharmos com mais atenção, o Jardineiro Imaginário somos nós.

Imaginário porque não existe, existindo, um ser que nos habita, surreal.

Vamos todos parar um pouco, é a primeira ideia deste jardineiro imaginário, um jardineiro que podemos ter dentro de cada um de nós, dos espetadores, a começar por todo o palco, no pequeno teatro de Belomonte, um teatro de bolso.

A ressoar no texto de Regina Guimarães, poemas surrealistas, franceses, da antologia O Sonhador Definitivo e a Perpétua Insónia, são as marionetas do Porto com um casal de atores em cena, com as marionetas do criador Ricardo Leite.

Atores, Micaela Soares e Vítor Gomes, desenhador de luz, Filipe Azevedo, construção das marionetas, João Pedro Trindade e Catarina Falcão e produtora, Sofia Carvalho. E com colaboradores convidados, Ricardo Leite, autor das marionetas, Regina Guimarães autora dos textos e Carlos Guedes, compositor, que colabora com Isabel Barros há vinte cinco anos e que viajou expressamente de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde reside para participar neste trabalho artístico.

Jardineiro Imaginário, da Companhia Teatro de Marionetas do Porto, estreia hoje, quinta feira 31 de março, no Teatro de Belomonte, no Porto e fica até meados de abril.