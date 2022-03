Um Mundo Desconhecido para uma criança

© créditos reservados

Olhar a vida de quatro personagens, numa casa, mas cada um dentro da sua própria bolha. Uma mãe solteira, O Solange, o filho Ricardo, o pai da criança, o avô e um encenador que quer convencer a mãe solteira a fazer uma peça de teatro. Carlos J. Pessoa é aqui o encenador, que encarna a personagem encenador deste texto e onde o cenário afinal coincide.

Carlos J. Pessoa acaba por confessar, que tudo se tornou uma tragédia, quando ninguém consegue ajudar da educação do filho Ricardo, o egoísmo, em que cada um se fecha, pensando apenas na sua própria vida.

Pontes com os outros, com todos, é por aqui que segue o texto, com a criança, que nunca aparece, que fala apenas pelos relatos da mãe, "sentem-se aqui nesta mesa, e se não houver mesa até nos podemos sentar no chão mas vamos conversar".

O suicido da mãe solteira, pensa ela pode dar ao filho a possibilidade de encarar um Mundo desconhecido, mas é preciso olhar cada uma das personagens com atenção, em cada um dos mundos.

Texto e Encenação: Carlos J Pessoa, Interpretação: Ana Palma, Carlos J. Pessoa, Herlandson Duarte, João Duarte, Susana BlazerCenografia e Desenho de luz: Herlandson Duarte e Carlos J, Pessoa, Música e Vídeo: Daniel Cervantes, Figurinos: Ana Palma, Operação de luz: André Carinha, Montagem: André Carinha e Vítor Santos, Direção de Produção: Raquel Matos, Produção Executiva: Mafalda Ferraz, Registo fotográfico: Vitorino Coragem, Comunicação: Fidelizarte, Impressão: Branco às Riscas, Com o Apoio de Bombeiros Voluntários de Barcarena, Criação Teatro da Garagem, Financiamento Direção-Geral das Artes, Governo de Portugal | Ministério da Cultura, Apoios Câmara Municipal de Lisboa, EGEAC, Junta de Freguesia de Santa Maria Maior

Mundo Desconhecido, da Companhia Teatro da Garagem, em Lisboa, no teatro Taborda, ainda até 27 de março, dia mundial do Teatro.