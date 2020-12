Um Pato e um Dinossauro, Chocam!

© Créditos Reservados

A identidade e olhar para o outro, com algum estrondo ver entre nós a empatia e a tolerância, João Fazenda junta dois animais improváveis. O pato Elias e o dinossauro Rex chocam, trocam de vozes, e a história começa aí e tudo o que vão fazer para voltarem ao que eram. Um espetáculo que junta desenho ao vivo, com projeções, música, narração e representação. Ás vezes, como esta história conta, é preciso um choque para se ver melhor o que está à nossa volta, João Fazenda para além do espetáculo tem uma exposição no LU.CA,

Criação João Fazenda, Interpretação João Fazenda e Bruno Humberto, Música Philippe Lenzini. Coprodução LU.CA - Teatro Luís de Camões

Que Grande Estrondo! No Teatro LUCA, em Lisboa, ainda até 20 de dezembro.