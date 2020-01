Um Plano do Labirinto, Agora em Lisboa

© Susana Neves

Por José Carlos Barreto 23 Janeiro, 2020 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A mentira e a verdade e a capacidade de cada uma ser mais verdade do que mentira, mesmo que minta descaradamente. João Garcia Miguel que encena esta peça a partir de várias ideias, algumas mitológicas e ancestrais mas neste caso muito voltadas para os portugueses em África e também na Ásia do século vinte a guerra colonial também traz muitas histórias e este labirinto. Na escrita de Francisco Luís Parreira, o encenador João Garcia Miguel encontra esta ida um certo passado, lá muito atrás a milhares de anos, muito também nas ideias mitológicas de seres fantásticos. Nesta peça, Um Plano do Labirinto, África, esse lugar de guerra no ultramar, também cheia de fantasmas e de temores e mentiras, muitas mentiras como se fossem verdades. África do ultramar nessa diáspora portuguesa, do século XX, nesta verdades e mentiras

TEXTO Francisco Luís Parreira ADAPTAÇÃO, DIREÇÃO E ESPAÇO CÉNICO João Garcia Miguel INTERPRETAÇÃO João Lagarto, Sara Ribeiro e Paulo Mota COREOGRAFIA Lara Guidetti FIGURINOS Rute Osório de Castro ILUMINAÇÃO E DIREÇÃO TÉCNICA Roger Madureira DIREÇÃO DE PRODUÇÃO Georgina Pires ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO Rita Costa IMAGEM Mário Campos Rainha ASSESSORIA DE IMPRENSA The Square VÍDEO Bruno Canas APOIO TÉCNICO AUDEX

Um Plano do Labirinto, estreia esta quinta-feira, no Teatro S. Luiz, em Lisboa e fica sempre de quinta a domingo às 19h00, até 2 de fevereiro.