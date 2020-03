Um Século de S.João

© créditos reservados

Este foi o espetáculo escolhido para arrancar as comemorações do centenário do Teatro Nacional S. João. Turismo Infinito, é uma junção de palavras de Pessoa, Fernando Pessoa, que nos convoca a partir de Ricardo Pais, e neste caso com a ajuda de Nuno M. Cardoso, que assiste aqui na encenação. Textos do desassossego de Pessoa e de outros heterónimos e também cartas de Ofélia Queiroz. O trabalho de dramaturgia de António M. Feijó e a conceção de Ricardo Pais não quiseram criar um espetáculo de vida e obra, é sim a vida e parte da obra, mas com estes momentos humanos de um homem que também existiu, por vezes para além daquilo que escreveu. O elenco mantém-se desde a estreia no S. João em 2007 e isso, realça Nuno M. Cardoso que assiste à encenação de Ricardo Pais, torna o espetáculo mais coeso. Regressa Pessoa, Ricardo Pais e Turismo Infinito e todos os que se mantêm nesta ideia fixa de fazer teatro e já lá vão 100 anos no S. João.

Encenação Ricardo Pais, com a colaboração de Nuno M Cardoso, dispositivo cénico Manuel Aires Mateus, figurinos Bernardo Monteiro, desenho de luz Nuno Meira, desenho de som Francisco Leal, preparação vocal e elocução João Henriques, interpretação João Reis, Emília Silvestre, Pedro Almendra, José Eduardo Silva, Luís Araújo, produção Teatro Nacional São João

Turismo Infinito, estreia este sábado e marca o inicio das comemorações dos 100 anos do Teatro Nacional S. João, no Porto e fica sábado, às 22h00, domingo e segunda, às 21h00.