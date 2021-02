Um Sitio de 30 anos de Clara Andermatt

© créditos reservados

É uma ferramenta deste tempo, ainda para mais, num tempo em que a net pode levar tudo a casa. A Companhia Clara Andermatt, volta a ter um site, e isso é um momento para a coreografa, naquilo a que chama uma grande viagem desde o inicio de tudo, e já lá vão trinta anos. O projeto do novo site começou há um ano, depois da aprovação da candidatura à Fundação Calouste Gulbenkian. Esse financiamento, em parceria com o que é atribuído regularmente pela DGArtes para o desenvolvimento das atividades da Companhia, permitiu a construção desta plataforma para a divulgação do trabalho artístico de Clara Andermatt. Os apoios que permitem essa longa jornada para trás, uma espécie de tomar balanço no passado para não se perderem os dias que aí vêm. Esta é uma forma de celebrar o 30º aniversário da Companhia, em atividade desde 1991. Há trabalho a fazer e está todo preparado, ou que já devia estar em palco, a companhia Clara Andermatt, aguarda. Lab Indança, Novo conceito, novo objeto artístico em abril. Foi um ano de trabalho dificil devido à pandemia, que irá dar origem a um novo objeto artístico a ser apresentado em 2021. O Canto do Cisne, Recriação para a Companhia Nacional de Bailado, com estreia prevista para julho, a estreia estava prevista para 2020, no palco do Teatro Camões em julho. Pantera, Estreia prevista para março de 2022, em Lisboa, Clara Andermatt e João Lucas juntos novamente para mais uma criação. Um espetáculo de homenagem ao cantautor cabo-verdiano Orlando "Pantera" Barreto. A dança, em modo de espera, com tudo o que significa, mas agora com um lugar para reservara a memórias da Companhia Clara Andermatt.