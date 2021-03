Um Sitio Para Ver a Culturgest, Desde o Primeiro Dia

© créditos reservados

É uma biblioteca de conteúdos digitais, desde os primeiros tempos da Culturgest, há 27 anos e também mostra conteúdos pensados só para aquilo a que chamam o ambiente on line, Mark Deputer, o diretor artístico fala nesse paradoxo de usar um tempo de pandemia para pôr em marcha uma ideia que já tinha três anos, quando o web site da Cuturgest foi todo modificado. Um projeto que permite visitar o passado, mesmo que no ponto digital, muito tenha evoluído nos últimos 27 anos, mas também é possível ver o presente e espreitar o que vai acontecer no futuro. Esta passa a ser a grande janela para a Culturgest, num tempo em que a presença da instituição mudou a maneira de programar, com ideias novas, com outras propostas, com uma linha comum que hoje pode ser olhada na net. Mark Deputer volta a falar na pandemia que obrigou a olhar para o digital com outros olhos que vieram para ficar. A Culturgest toda on line, num tempo de portas fechadas, são as janelas do sistema informático que faz criar um novo lugar, novos sítios de cultura