Um Sopro de Teatro, Agora em Casa

© Filipe Ferreira

Por José Carlos Barreto 10 Março, 2021 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na primeira reação à ideia de Tiago Rodrigues, Cristina Vidal disse: "Nem pensar!" Sopro, pode ser um sopro de vida do actor e para a personagem, que por um momento perdem o texto e o ponto, neste caso, a ponto, Cristina Vidal com quase 40 anos de teatro, sopra a vida através das palavras do texto perdido. Este foi o ponto de partida de Tiago Rodrigues. Em cena, a ponto à vista de todos, marca os personagens no palco e vai soprando o texto. Uma homenagem a todos os do teatro, os que estão à vista e os que têm a pele pálida e vestem de escuro por estarem sempre na sombra. Em palco cinco atores, num teatro fechado, em ruínas, onde ervas crescem nas tábuas. Cinco atores, a ponto e muitos fantasmas, das muitas palavras que ainda ressoam de peças antigas. Um sopro de vida para os atores, que fazem viver as personagens, vem daquela pessoa, na escuridão, sempre atenta a amar o teatro. Sopro é um espetáculo de Tiago Rodrigues, on line, na sala em Casa, só para ver até sexta feira 12 de Março de 2021, um sopro de teatro em Casa.