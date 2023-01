Uma Atriz, em palco, Do Deslumbramento,

© Créditos Reservados

Miguel Seabra que encena este espetáculo, pediu a a Ana Lázaro que escrevesse a ficção para ler o que sentiu, quando viu, em Cascais, Bruscamente no Verão Passado, de Tennessee Williams, encenada por Carlos Avilez, quando subitamente viu a maneira como a atriz Bárbara Branco dizia as palavras,

O tempo confunde-se. Está perdido no corpo de trapezista, suspenso no fio acima do palco. Cai. Mergulha no blackout sem ter medo do abismo. Encontra-se com a sua memória no momento da queda. A memória do exato momento em que viu aquela atriz.

Um ator bruscamente acorda, em cena, está perdido numa memória, tem um corpo de trapezista e está prestes a ficar suspenso num fio, é o teatro.

Subitamente um ator investe para o abismo sem medo.

Texto original ANA LÁZARO encenação e desenho de luz MIGUEL SEABRA interpretação BÁRBARA BRANCO, MIGUEL SEABRA, NUNO NUNES espaço cénico e figurinos HUGO F. MATOS música original e espaço sonoro SÉRGIO DELGADO assistência de encenação FILIPA MELO assistência de cenografia e montagem MARCO FONSECA montagem e operação técnica HUGO TOMÁS assistência de produção RITA MENDES e TERESA SERRA NUNES produção executiva SUSANA MONTEIRO direção de produção RITA CONDUTO produção TEATRO MERIDIONAL 2022

direção artística Teatro Meridional MIGUEL SEABRA e NATÁLIA LUIZA

Neste espetáculo os actores fumam em cena

Do Deslumbramento, de Miguel Seabra, em digressão, este sábado, 7 de janeiro, em Castelo Branco.