Uma boneca na barriga

Esta é uma história de mulheres que fogem do sangue da guerra, da Siria, do Sudão, do Afeganistão.

Vera Dias, música da orquestra Gulbenkian, empresta aqui a voz para nos contar esta história verdadeira de uma menina da Eritreia, que foge.

A música, que nos há-de levar para um espetáculo de dança, teatro, performance, com a orquestra Gulbenkian a ser mais do que figurante, a criar toda a dimensão de um espetáculo, cheio de arrepios da pele, do coração, até aos olhos. Na orquestra está a fagotista Vera Dias, que sente esta sinfonia com outro olhar, pela maneira como se apresenta, com toda a encenação.

Com a Sinfonia n.º 7 de Beethoven, em fundo, a encenadora francesa Marie-Eve Signeyrole, que em 2017 apresentou na Gulbenkian, O Monstro no Labirinto, traz agora um novo espetáculo, com tantas disciplinas. Baby Doll é uma intensa experiência musical e coreográfica que junta a música de Beethoven, tocada pela Orquestra Gulbenkian, e com o clarinetista e compositor Yom. No palco os muitos documentos, desta imensa crise migratória destes dias.

Em palco há muita gente, e também o quarteto de YOM, clarinetista que lê Beethoven, com essa maneira contemporânea de ver a música.

Uma boneca debaixo da roupa para parecer que está gravida, Houria foge da violência, da guerra e encontra neste espetáculo a dimensão da nossa natureza humana, podia ser uma menina da Ucrania.

Orquestra Gulbenkian, Álvaro Albiach Maestro, Yom Quartet, Yom Clarinete / Composição

Léo Jassef Piano, Régis Huby Violino / Efeitos, Maxime Zampieri Bombo / Percussões

Marie-Eve Signeyrole Conceção / Libreto / Encenação / Cenografia / Vídeo, Johanna Faye, Colaboradora para a movimentação, Laurent La Rosa Colaborador artístico para o vídeo

Maria Mira Performer, Stencia Yambogaza Performer, Tarek Aït Meddour Performer, Benoît Probst - artOh Direção técnica e Assistência de cenografia, Simon Frezel Vídeo, Claire Willemann Operadora de câmara / Videasta, David Garniel Desenho de Luz, Julien Schwaller Pesquisa, Cécile Moulin e Clarisse Chenu Cenários e Adereços, Joana Cornelsen Maquilhagem e Cabelos, Bárbara Magalhães Assistência ao guarda-roupaBaby Doll, , Música: Sinfonia n.º 7, em Lá maior, op. 92, de Ludwig van Beethoven / Interlúdios de Yom, Produção delegada: Orchestre de chambre de Paris. Coproduções: Orchestre de chambre de Paris, Philharmonie de Paris Cité Musicale-Metz, Auditorium, Orchestre national de Lyon, Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie, Opéra de Rouen Normandie, Fundação Calouste Gulbenkian

A Fundação Calouste Gulbenkian agradece a colaboração da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo e do Alto Comissariado para as Migrações.

Baby Doll, hoje sexta feira 01 de abril, e amanhã, sábado 02 de abril, na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, hoje às 21h00, amanhã, sábado às 19h00.