Uma Familia Gorda, Muito Gorda é a Shitz

Shitz é o nome desta família, distópica e sem moral. È uma peça escrita nos anos setenta pelo israelita Hanoch Levin, logo a seguir às duas guerras israelitas, a dos seis dias e a do Yom Kipur, que trouxe aquele sabor de superioridade dos israelitas, que o dramaturgo tanto combatia. Agora não se trata da guerra, mas da superioridade do dinheiro do consumismo, ou como sublinha o ator André Pardal, que é aqui o pai desta família, só há três temas para a família Shitz.

Shitz é uma peça encenada pelo italiano Toni Cafiero e se seguisse a escrita do dramaturgo Hanoch Levin, estaríamos diante de uma comédia, mais uma sátira política.

Uma crueldade sem filtros, onde tudo é permitido, nesta família, demasiado gorda, mesmo muito gorda, desse consumismo sem medidas, até na venda da filha.

Tudo começa aqui, nesta venda da filha e depois tudo acontece, até aparecer um candidato que sim quer a filha, digo compra-la, é a familia Shitz

Shitz, está em cena no teatro Municipal Joaquim Benite, nos 50 anos da companhia de teatro de Almada, e está de terça a sábado às 21.00h e fica até 30 de maio.