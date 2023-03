Uma guerra, muitas guerras, Blasted

© Créditos Reservados

Depois da estreia no Festival de Teatro FITEI, no Porto, Blasted é uma peça, a primeira escrita por Sarah Kane, para fazer um retrato amargo da guerra, de qualquer guerra. João Telmo há muito que perseguia este texto.

A guerra, uma qualquer guerra, quando foi escrita, esta peça, podia ser a guerra das balcãs, mas agora, João Telmo que encena este espetáculo, fica de alguma forma espantado com esta atualidade da guerra da Ucrânia. Num quarto de um hotel de cinco estrelas, um homem, jornalista,

mas também participante da guerra, Ian, está com uma namorada, 20 anos mais nova que ele, lá fora percebe-se que há combates na ruas.

Há uma bomba, um enorme estrondo ali mesmo no hotel e entra no quarto um soldado.

Com a entrada do soldado tudo muda naquele quarto de hotel e o reporter Ian, começa ele próprio a sofrer no corpo, uma guerra cheia de atrocidades.

De Sarah Kane

Tradução Pedro Marques

Encenação João Telmo

Com Bernardo Lobo Faria, Graciano Dias e Margarida Bakker

Cenografia António MV

Desenho de luz Ricardo Campos

Música original e sonoplastia Carlos Morgado

Figurinos João Telmo

Confeção figurinos Aldina Jesus Atelier

Produção executiva Ana Pinto

Coprodução Teatro da Trindade INATEL, Nova Companhia e Teatro Municipal do Porto - RIVOLI

Parceiros Besta de Estilo, IFICT e Atelier Chiado Hairsalon

Blasted, estreia quinta feira, dia 9 de março, é uma coprodução Teatro da Trindade INATEL, Nova Companhia e Teatro Municipal do Porto - RIVOLI e fica de quarta a domingo às 19h00 até 23 de abril.