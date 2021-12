Uma ópera em miniatura, O Anel do Unicórnio

© Eduardo Breda

Pedro Patê, um rapaz, já está enfadado com tanta ópera, é filho de dois cantores de ópera e o rapaz vive dentro de uma ópera que enche os dias todos, sempre com a música em fundo, em qualquer tarefa que faça, tomar banho, ler banda desenhada ou até fazer chichi. O Anel do Unicórnio tem encenação de Ricardo Neves Neves, o libreto de Ana Lázaro e música do maestro Martim Sousa Tavares, que criou esta ópera a pensar em outras é certo mas também com a procura do som para esta ópera em miniatura.

Pedro Patê quando for grande quer ser Ilusionista e descobrir o truque mágico que tira aquelas cantorias das bocas da sua família apenas com um estalar de dedos! Como criar uma encenação, Ricardo Neves Neves sentiu-se muito livre nesta ideia de fazer uma ópera, em palco.

Até que um dia, o gato de estimação de Faustina Balão: Don Giovanni al Latte, desaparece sem ninguém saber para onde. Ora mesmo no dia em que Bellini Bel Canto e Faustina Balão celebram as Bodas de Prata. Afinal tudo pode acontecer na ópera

O Anel do Unicórnio, ópera em miniatura, está em Lisboa no teatro Luis de Camões, o LU.CA, ainda até 19 de dezembro.