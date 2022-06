"Uma perda nacional." Marcelo lembra percurso "prestigiante" de Paula Rego

Marcelo Rebelo de Sousa (Rita Chantre / Global Imagens) © Rita Chantre/Global Imagens

Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a morte de Paula Rego, que considera "uma perda nacional". Em declarações aos jornalistas minutos depois de ter sido informado sobre a morte da amiga e pintora, aos 87 anos, o Presidente da República revelou ainda que vai consultar o primeiro-ministro para decretar luto nacional.

Paula Rego "tem uma projeção muito longa, muito rica e muito prestigiante para Portugal", acrescenta Marcelo. Era "uma artista plástica muito completa, com maior a projeção no mundo, certamente, desde que nos deixou Vieira da Silva e, portanto, há longas décadas".

Marcelo Rebelo de Sousa acompanhou recentemente o filho de Paula Rego na inauguração de exposições da artista plástica na Tate Gallery, em Londres; no Museu Municipal de Haia, nos Países Baixos; em Málaga, Espanha, que, afirma, pretendia ser "uma homenagem numa altura em que se sabia que Paula Rego estava bastante doente".

O Presidente recordou "que o Presidente Jorge Sampaio tomou a iniciativa única de convidar [Paula Rego] para fazer uma coleção de representações para a capela do Palácio de Belém que foram na época revolucionarias, vendo Maria, mãe de Cristo, de uma perspetiva no papel da mulher. É um caso único na própria sede da Presidência da República ter uma artista contemporânea com uma coleção notável de retratos".

Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu à família da artista "os sentimentos de todo o povo português".