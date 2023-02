Uma salada com Bruno Nogueira e Karl Valentim, bizarra.

© Beatriz Batarda

Por José Carlos Barreto 22 Fevereiro, 2023 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Desta vez, Beatriz Batarda mantém a ideia, do espectaculo feito em 2011, também com Bruno Nogueira, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, o mesmo maestro, Cesário Costa, os textos de Karl Valentim, a atriz Luisa Cruz é substituída pela atriz Rita Cabaço e o que está no cerne da questão foi alterado. Agora o conflito é de género e não de gerações como foi o anterior.

Uma orquestra em palco, onde os músicos também são actores, e um fato de músico que é feito à medida para Bruno Nogueira, com o textos de Karl Valentin, com essa sátira, no jogo das palavras e do absurdo.

Outra Bizarra Salada, porque de facto é outra, mas como sublinha Beatriz Batarda, e se os tempos mudaram, também todos podemos mudar o ingredientes e com os artistass a darem esse outro tempero, mesmo que seja absurdo, a salada pode ser isso.

MÚSICA DE Tiago Derriça, Anne Victorino d"Almeida, Franz von Suppé, Jaques Offenbach, Otto Nicolai ARRANJOS Tiago Derriça DIREÇÃO DE ORQUESTRA Cesário Costa DIREÇÃO Beatriz Batarda DRAMATURGIA Beatriz Batarda, Bruno Nogueira TRADUÇÃO Luiza Neto Jorge e Maria Adélia Silva Melo INTERPRETAÇÃO Bruno Nogueira, Mariana Lobo Vaz, Rita Cabaço e Orquestra Metropolitana de Lisboa* DESENHO DE LUZ Nuno Meira e Alexandre Costa GUARDA-ROUPA Patrícia Dória DESENHO DE SOM Sérgio Milhano (PontoZurca) ASSISTÊNCIA À ENCENAÇÃO Mariana Lobo Vaz COORDENADOR DE EQUIPAS Bernardo Souto DIREÇÃO DE PRODUÇÃO Rita Faustino PRODUÇÃO EXECUTIVA Mariana Dixe

* Nuno Inácio, Janete Santos (flautas); Sally Dean, Carla Pereira (oboés); Nuno Silva, Jorge Camacho (clarinetes); Lurdes Carneiro, Rafaela Oliveira (fagotes); Daniel Canas, Jérôme Arnouf (trompas); Sérgio Charrinho, João Moreira (trompetes); Fernando Llopis (tímpanos); João Duarte (convidado, percussão); Ana Ester Santos (convidada, harpa); Ana Pereira, José Pereira, Carlos Damas, Diana Tzonkova, Joana Dias, Inês Marques (estagiária OML), Alexêi Tolpygo (1ºs violinos); Ágnes Sárosi, José Teixeira, Anzhela Akopyan, Daniela Radu, Nonna Manicheva, Diana Esteves (estagiária OML) (2ºs violinos); Joana Cipriano, Irma Skenderi, Andrei Ratnikov, Pedro Pires (estagiário OML), Valentim Petrov (violas); Nuno Abreu, Catarina Gonçalves, Jian Hong, Ana Cláudia Serrão, Tiago Mirra (estagiário OML) (violoncelos); Ercole de Conca, Vladimir Kouznetsov (contrabaixos)

Outra Bizarra Salada, está no Teatro S.Luiz, em Lisboa e volta hoje quarta feira, às 20h00 e fica até domingo, último dia, às 16h00.