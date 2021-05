Uma tuba no coração

Por Teresa Dias Mendes 07 Maio, 2021 • 10:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pom pom...pã, pã ra pa ra, pã pã

Notas simples, ou paisagens sonoras que vão de Ígor Stravinsky a Gustav Mahler, Merlioz ou Wagner. A tuba toca tudo, como os outros instrumentos.

E, como todos os outros instrumentos, pede dedicação total " são muitas horas, todos os dias, sem dedicação total perdemo-nos nas curvas da tuba". Amílcar Gameiro vai falando e "acariciando" a tuba.

O lugar de solista na Orquestra Gulbenkian, onde está efectivo desde 2010, surge depois de ter passado por outras formações_ Orquestra do Teatro Nacional de São Carlos, Orquestra Sinfónica da Radiodifusão Portuguesa, Orquestra Nacional do Porto, Orquestra Sinfonieta de Lisboa, Banda Filarmónica da Guarda Nacional Republicana.

Ouça a reportagem da TSF 00:00 00:00

E é na banda da GNR que larga o trombone, instrumento que lhe "enchia a alma" desde os 10 anos, quando iniciou os estudos musicais na Sociedade Filarmónica União Seixalense. Vencedor do Prémio Jovens Músicos, é um dos fundadores do Grupo de Metais do Seixal, e é ele quem nos leva, neste dia internacional da Tuba, pelos sons e pelas curvas caprichosas do instrumento do seu " coração". Ao ponto de lhe tirar o fôlego.