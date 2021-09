Uma viúva inconsolável para rir

© Rui Carvalho

Por José Carlos Barreto 16 Setembro, 2021 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Fernando Gomes regressa a Viana do Castelo e ao Teatro do Noroeste para apresentar a comédia musical, A Inconsolável Viúva. Tudo se passa no campo, no início do século vinte, com os trajes a indicar esse princípio de século, e todos ao engano, Fernando Gomes quis mesmo que fosse uma comédia de enganos.

Na vivenda do falecido, mora a viúva, e há ainda um rendeiro e um moço de estrebaria. Um amigo do falecido, do Porto, visita a viúva para saldar uma divida antiga, e a partir daí tudo pode acontecer.

O diretor artístico do Teatro do Noroeste, Ricardo Simões, considera que o melhor para sacudir a pandemia, é rir, rir, divertir-se, como é o caso desta comédia

A Inconsolável Viúva, no Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo, de quarta a sábado, às 7 da tarde, ao domingo às 4 da tarde até 25 de setembro.