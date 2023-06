"Única artista viva." Obra de Graça Morais vai estar em exposição no Museu do Homem, em Paris

Graça Morais revela que o quadro selecionado foi também aquele que lhe abriu "as portas dos melhores museus do Brasil" © Paulo Alexandrino/Global Imagens (arquivo)

A propósito dos 15 anos do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais (CACGM), em Bragança, festejados esta sexta-feira, a pintora portuguesa revela à TSF que em novembro vai participar na exposição "Da gruta ao museu: reinventar a arte rupestre", no Museu do Homem, em Paris, França.

A exposição vai estar aberta ao público de 17 de novembro de 2023 até maio do próximo ano e, para Graça Morais, esta é uma "participação muito importante" sobretudo porque é a "única artista viva escolhida".

"Para mim é uma honra e fiquei muito feliz por ser escolhida, porque sou a única artista viva escolhida e mais outro artista homem, que também faz parte da nossa contemporaneidade", confessa.

Ouvida pelo jornalista Fernando Alves, Graça Morais diz que esta é "uma das obras mais importantes" que fez

Rodeada de outros "grandes artistas", a pintora não esconde o entusiasmo que sente por poder fazer parte de uma "exposição tão importante para o mundo". Ao indicar o retrato que vai ter em exposição, Graça Morais revela que o quadro selecionado foi também aquele que lhe abriu "as portas dos melhores museus do Brasil".

Maria 1982 "foi uma obra que eu fiz no Vieiro, no grande isolamento, a partir de uma mulher chamada Maria, que morreu recentemente, e realmente é o retrato dela como mistura de animais e aquelas metamorfoses que eu tenho feito ao longo dos anos, porque nós, seres humanos, somos uma grande metamorfose do mundo", avança.

Maria 1982 © Reprodução CACGM

O aniversário do CACGM é assinalado com visitas guiadas às exposições da artista, com um colóquio e um concerto pela Orquestra de Cordas do Conservatório de Música e Dança de Bragança.

Inaugurado em 2008, o CACGM é um projeto arquitetónico notável, concebido pelo arquiteto Souto de Moura, vencedor do Prémio Pritzker em 2011.

O Centro promove uma grande dinâmica, com exposições temporárias de artistas de renome nacional e internacional, além de apresentar coleções de Arte Contemporânea resultantes de parcerias com instituições de destaque.

Com sete salas dedicadas à obra da pintora Graça Morais, o CACGM oferece um programa expositivo em constante renovação, complementado por iniciativas pluridisciplinares com programas educativos, oficinas de arte, concertos, performances e atividade editorial.