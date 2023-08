"Único no país." Gualterianas em Guimarães trazem marchas e uma batalhas de flores

Este ano, o município de Guimarães fez o maior investimento de sempre nas Festas da Cidade e Gualterianas, num total de 300 mil euros © Câmara Muncipal de Guimarães

Uma 'Batalha de flores' e uma marcha. Estes são os pontos altos das Festas da Cidade e Gualterianas, de Guimarães, em honra de S. Gualter. Os próximos quatro dias são os mais intensos da programação, sendo que as celebrações tiveram início a 27 de julho.

Soraia Tavares, Agir, Bianca Barros, D.A.M.A, IRMA e The Black Mamba são as principais atrações musicais.

De acordo com o vereador da cultura do município de Guimarães, Paulo Silva, são esperadas milhares de pessoas nas ruas da cidade berço, visto que o mês de agosto é já sinónimo de muitos turistas e do regresso dos emigrantes para as férias de verão.

Este ano, o município de Guimarães fez o maior investimento de sempre nas Festas da Cidade e Gualterianas, num total de 300 mil euros.

Uma das novidades do evento é o alargamento dos horários dos museus geridos pela 'A Oficina', Casa da Memória e o Centro Internacional das Artes José de Guimarães, com entradas livres até às 22h00. Também a exposição da Muralha sobre o património das 'Pontes de Guimarães', na Escola Francisco de Holanda, vai estar de portas abertas.

Esta sexta-feira, 4 de agosto, há noite de fados e o festival de folclore.

Sábado, 5 de agosto, é dia de Batalha de Flores com os carros alegóricos das Portas da Vila, dos Namorados, da Música e Animais. Um regresso há muito esperado, visto que a tradição foi interrompida pela pandemia.

Contudo, o momento alto das festividades será segunda-feira, 7 de agosto, pelas 22h00, com a Marcha Gualteriana, organizada pela Associação Artística da Marcha Gualteriana. Um formato "único no país", segundo o presidente da associação, José Pontes.

A marcha, importada de Itália em 1906 pelo padre Gaspar Roriz, contará com mais de 300 figurantes que irão desfilar nos nove camiões que estão a ser enfeitados a rigor desde 2 de abril.

Os visitantes vão poder assistir à passagem do Carro da Cidade, do Egito, dos Escuteiros, do Centro Social de Brito, da Criança, do Harry Potter, Gil Vicente, dos anos 90 e o das Balonas.

O grande desafio da equipa passa por conseguir chegar aos mais jovens e não deixar "morrer a tradição". A associação apela a uma introdução das tradições nas escolas do concelho.

No Jardim de São Dâmaso, está a decorrer a XXV Feira de Artesanato de Guimarães. O programa conta também com cantares ao desafio, desfile e concentração de grupos de bombos, arruada e encontro de tocadores de concertina e o XX desfile de charretes antigas, entre outras iniciativas.