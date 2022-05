Únicos banhos islâmicos descobertos em Portugal abrem ao público

Banhos islâmicos de Loulé © TSF

Foram cinco anos de escavações arqueológicas, muito trabalho de arquitetura e mais de um milhão de euros de investimento, num projeto que fica aberto ao público a partir do próximo sábado.

Os árabes chamavam-lhe hamman - os banhos públicos islâmicos que existiam no século XII e XIII, na cidade de Loulé. "O que aqui está tem interesse nacional, para a história do país", garante o presidente da câmara. Vítor Aleixo ressalva que "é o único exemplar de banhos islâmicos encontrados no país".

O autarca lembra que, por considerá-la única, a autarquia já candidatou esta infraestrutura a Monumento de Interesse Nacional. Considera que os banho islâmicos, descobertos em 2006 na zona histórica da cidade, são um marco importante para a identidade deste concelho. "Podemos estudar até que ponto a raiz identitária deste povo de Loulé mergulha no período islâmico", sublinha.

Por cima deste espaço, na idade média, foi mais tarde construída uma casa senhorial, da qual também ainda há vestígios arqueológicos.

O autarca lembra que nestes trabalhos tiveram a ajuda científica do campo arqueológico de Mértola. "Começámos por estabelecer um protocolo de colaboração em 2014, e com a ajuda da equipa do professor Cláudio Torres percebemos que este espaço teria que avançar para a musealização"

O arqueólogo Rui Almeida, que por estes dias tem andado numa azáfama para ter tudo pronto para a inauguração, explica que estes banhos públicos eram importantes na cultura árabe."Porque é, não só a limpeza do corpo, mas também do espírito, para estar bem". "Este equipamento estava aberto a todas as pessoas, homens e mulheres", conta.

Todo o espaço está iluminado e cercado por vidro. Além de uma exposição situada logo à entrada, onde se podem ver artefactos encontrados nas escavações, há também uma mostra virtual para que, sobretudo os visitantes mais novos, compreendam como funcionavam os banhos islâmicos.

"É interpretar em realidade aumentada, em animação digital, como as coisas funcionam". Ver aquilo ganhar vida tem outro atrativo e outro efeito", acrescenta o arqueólogo.

Este equipamento fica situado perto da muralha, perto da mesquita da altura e às portas da cidade.

Agora, o intuito é que este espaço sirva para as gerações mais novas conhecerem a história daquele local.

Na inauguração, no próximo sábado, estão previstas as presenças dos ministros da cultura e negócios estrangeiros e o embaixador de Marrocos, porque a presença árabe faz parte da história do Algarve e do país. "Espero que Loulé possa dar um contributo para as boas relações com o Magrebe", conclui o autarca.