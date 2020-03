Universidade de Coimbra celebra 730 anos. E a prenda também é musical

© Maria João Gala/Global Imagens

Por Diana Craveiro 01 Março, 2020 • 15:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Quando foi convidado pela Orquestra Académica da Universidade de Coimbra para compor uma peça para o concerto de aniversário da universidade, que comemora 730 anos, Luís Cardoso foi à procura de um texto. O compositor começou por ler várias "obras poéticas relacionadas com Coimbra", mas acabou por encontrar inspiração no "documento fundador da UC, uma carta do rei D. Dinis de 1 de março de 1290, em latim".

A partir do texto que fundou a Universidade de Coimbra nasceu uma obra musical. Reportagem de Diana Craveiro. 00:00 00:00

Depois de fazer uma seleção de partes da carta, "porque os textos para música não podem ser muito longos", Luís Cardoso procurou "imaginar como poderia soar com uma orquestra, um coro e uma solista".

A carta vai ser interpretada pelo Coro Misto da UC e pelo Orfeon Académico de Coimbra, acompanhados pela Orquestra Académica. Na composição, que Luís Cardoso intitulou de "Universis: 730 anos da Universidade de Coimbra", o compositor espera que os espetadores encontrem sensibilidade e força. A sensibilidade que existiu "para a criação de uma universidade em 1290" e "a força que o conhecimento tem para que a UC se mantenha há 730 anos".

A batuta vai estar nas mãos de André Granja. O maestro revela que vai haver também uma estreia europeia, a obra "Ecstatic Waters", de Steven Bryant, que "mistura sons eletrónicos gerados através de um computador com a orquestra sinfónica tradicional". André Granja acredita que o concerto porque "criar sonoridades muito diferente daquilo a que as pessoas estão habituadas".

O concerto é no Teatro Académico de Gil Vicente e marca a abertura da semana cultural da universidade, que decorre até 15 de março.