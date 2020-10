Última Hora: O Última Hora Vai Fechar

© creditos reservados

A notícia do Última Hora é que o jornal, Última Hora, está a caminho do fim. Em palco, uma redação de jornal, igual a muitas redações de jornais, daqui, ou do mundo inteiro, mas pode ser também um lugar de trabalho de outras profissões. Gonçalo Amorim, que encena este texto de Rui Cardoso Martins, não quer que seja apenas um espetáculo, para jornalistas entenderem. Estamos diante de uma comédia, podemos rir, e vamos rir! Mas também chorar, tudo parte dessa vontade de rir, numa meio de uma tragédia. Há nomes que podem fazer referencia a jornalistas conhecidos, mas há também assuntos que não se podem narrar, são muitos anos, Gonçalo Amorim revela que há relatos reais, que foram guardados como coleção. Com um elenco de: Maria Ruef, a Miguel Guilherme ou João Grosso, José Neves ou Manuel Coelho, uma velha redação a olhar os cliks e o site, e a mudar tudo, vamos lá dar um clik a isto.

Última Hora estreia esta noite, de 8 de outubro de 2020, na sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa e fica quarta e sábado às 19. 00h, quinta e sexta às 21. 00h e domingo às 16. 00h, até 15 de novembro.