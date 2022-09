Vai começar a Reconquista de Olivenza

© Estelle Valente

Para Olivenza e em força! Tudo, todos seguem nesta viagem de aventuras, com a corte, rainha e tudo, os infantes em Dragon Ball, muita animação, em cinema, as bolas de cristal, sim só falta uma a Portugal, nossas senhoras que fazem Tarot, Ricardo Neves Neves que escreve e encena este espetáculo nunca tinha visto tanta coisa junta nesta aventura lusitana

A felicidade do dramaturgo e encenador diante da obra, que vai buscar a Olivenza, ainda com zê, ou com zê é só uma ideia fixa, nada de nacionalismos, é só uma aventura nesta viagem da corte, com perucas e pó de arroz.

A música é do compositor Filipe Raposo, que encontra aqui o imaginário de um século XVII, e essa maneira de trabalhar em rede, nessa teia de ideias.

Reler a História, de uma outra maneira, nesta aventura que tem tudo, pode ser um musical? Ricardo Neves Neves diz que não, bom! Pode ser, se quiserem! Só porque tem musica do principio ao fim, sim!

TEXTO E ENCENAÇÃO Ricardo Neves-Neves COMPOSIÇÃO E ORQUESTRAÇÃO Filipe Raposo INTERPRETAÇÃO Ana Valentim, André Magalhães, António Ignês, Bruno Huca, David Mesquita, Diana Vaz, Joana Campelo, João Tempera, José Leite, Juliana Campos, Katrin Kaasa, Márcia Cardoso, Maria Leite, Rafael Gomes, Rita Cruz, Rita Carolina Silva, Ruben Madureira, Sandra Faleiro, Sílvia Filipe, Sissi Martins, Tânia Alves, Teresa Faria, Tiago da Cruz e David Pereira Bastos (voz) MÚSICOS Jenny Silvestre (Cravo), Nelson Nogueira (1ºViolino), Cristiana Herculano (2ºViolino), Eurico Cardoso (Viola), Sara Abreu (Violoncelo), Margarida Ferreira (Contrabaixo), Natália Grossmannova (Flauta), Filipe Freitas (Oboé), Marta Xavier (Clarinete), Gonçalo Pereira (Fagote), Ricardo Alves (Trompa I), Luís Mota (Trompa II), Óscar Carmo (Trompete), Helder Rodrigues (trombone), Tânia Mendes (Percussão), Marco Fernandes (Percussão) MAESTRO Cesário Costa DIREÇÃO VOCAL João Henriques COORDENADORA DE ORQUESTRA Paula Meneses ADAPTAÇÃO E LOCUÇÃO DA NARRAÇÃO Eduardo Rêgo SONOPLASTIA Sérgio Delgado DESENHO DE LUZ José Álvaro Correia ASSISTENTE DE LUZ António Pedra CENOGRAFIA Catarina Barros ASSISTENTE DE CENOGRAFIA E CONSTRUÇÃO DE ADEREÇOS Cristóvão Neto ASSISTENTE DE CENOGRAFIA António Muralha e Susana Paixão CONSTRUÇÃO DE CENOGRAFIA Móveis Maia, Sign-Wide Format Print e Thomas Kharel COSTUREIRAS DE CENOGRAFIA Ana Maria Fernandes, Maria Costa FIGURINISTA Rafaela Mapril CONFEÇÃO Carla Geraldes, Helena Jardim, Lígia Garrido, Maria Afonso, Mónica Fortes, Shabbir Hussain, Esboços Ilimitados Lda, Ana Sabino Atelier: Celeste Sacramento, Sandra De Arez, Anabela Oliveira ASSISTÊNCIA DE FIGURINOS Ana Caetano, Eliana Lima e Patrícia Margarida Silva CARATERIZAÇÃO E CABELOS Cidália Espadinha e Dennis Correia ADEREÇOS DE CARACTERIZAÇÃO Beatriz Pessoa ASSISTENTES DE CARACTERIZAÇÃO Marco Santos, Guilherme Gamito, Bruno Saavedra, Catarina Félix, Moon e Rita Rosa Pico COREOGRAFIA DE COMBATES Tiago da Cruz VÍDEO, ANIMAÇÃO, ILUSTRAÇÃO Temper Creative Agency TEASER PROMOCIONAL Eduardo Breda ART DESIGNER José Pinheiro @O_Pinheirojose APOIO À DRAMATURGIA E ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO Rafael Gomes ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO Diana Vaz e Ana Valentim PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO TDE Mafalda Simões PRODUÇÃO TDE Andreia Alexandre PRODUÇÃO EXECUTIVA TDE Adriana Gonçalves PRODUÇÃO Culturproject Nuno Pratas DIFUSÃO José Leite COPRODUÇÃO Cineteatro Louletano, Teatro do Eléctrico, Culturproject e São Luiz Teatro Municipal APOIOS Antena 1, BIRD, BalletShop, Golfe Jardim, Fresco Produções, Make It Happen, Mascarilha, Pecosita Pepito, Polo Cultural Gaivotas/ CML, Ouro Têxteis, RTP2, TBA, Vidal Tecidos

A Reconquista de Olivenza, no Teatro S. Luiz em Lisboa e fica de quarta a sábado às 20h00 e no domingo às 17h30, até 16 de outubro.