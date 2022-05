Vamos ao Futebol, no teatro.

© créditos reservados

Futebol, ou um golpe de teatro, um drama, uma encenação do jogo, afinal João Neca que encena esta ideia, a partir de todo o futebol, de há cinco mil anos até agora, o futebol e o teatro está tudo ligado.

Vamos ao jogo, em campo a equipa de vale de Barris e a equipa da serra de Montemuro, Serra Futebol clube que vão entrar em cena para este jogo.

A paixão por futebol de João Neca é mesmo a sério, é mesmo futebol e cada espetáculo, ou seja cada jogo é diferente, há classificação e no telemóvel de cada espetador há uma aplicação para votar e acompanhar todas as jogadas. Os espetadores podem decidir o final do jogo, com todas as reservas, mas há várias combinações.

É o jogo de massas, que atravessa todas as gerações, profissões, religiões e outras vontades, aqui também o jogo da bola até hoje com o livro a História Natural do Futebol" de Álvaro Magalhães

uma co criação do teatro o bando e do teatro de Montemuro e rola a bola no palco.

texto a partir do livro "História Natural do Futebol" de Álvaro Magalhães

dramaturgia e dramatografia João Miguel Neca Jesus encenação João Neca

música Jorge Salgueiro e Rui Souza

cenografia, figurinos e adereços Rui Francisco e Maria João Castelo

desenho de luz Paulo Duarte design digital Ben Kirman

assistência de encenação Fabian Bravo e Miguel Jesus

assistência cenográfica Carlos Cal e Maria da Conceição Almeida

design gráfico Maria Taborda ilustração Ximo Abadía

craques Abel Duarte, Eduardo Correia, Nylon Princeso e Fabian Bravo (em substituição de Raul Atalaia)

criação Teatro O Bando e Teatro do Montemuro

no âmbito do projecto europeu Play On

O Futebol, está em Vale de Barris, na casa do Bando, em Palmela e fica de quinta a sábado às 21h00, domingo, ultimo dia, às 17h00.