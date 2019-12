Variações, Gaga e Queen, em Orquestra

© João Vasco

Música dos filmes, como o Rei Leão ou o Frozen, mas também Lady Gaga, Freddy Mercury com musica dos Queen e Variações, Francisco Santiago é o produtor e um dos co fundadores da Lisbon Film Orchestra e assume que a ideia é fazer várias homenagens neste espectaculo. A Lisbon Film Orchestra faz do espetáculo da música sinfónica, também um espetáculo de luz, imagem e todo o som amplificado o que dá uma outra dimensão à musica de orquestra. O publico a cantar Bohemin Rapsody dos Queen e depois a música de António Variações, sem revelar muito Francisco Santiago.Música de cinema e música que veio da pop e que também entra nos filmes, é a musica sinfonica a encher um espetáculo com a Lisbon Film Orchestra.

Lisbon Film Orchestra, em concerto, amanhã sábado. 7 de dezembro, no Campo Pequeno, em Lisboa, às 21h30 e no domingo no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, às 18h00.