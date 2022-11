VASP vai distribuir livros da editora Tribuna da História

© Fernando Pereira/Global Imagens (arquivo)

A VASP - Distribuidora de Publicações, S.A. vai passar a distribuir em exclusividade os títulos da editora Tribuna da História Lda. no mercado livreiro.

Entre as obras do grupo editorial estão, por exemplo, "Guerra e Mudanças na Europa e no Mundo no século XXI", de António Telo, e "A Republicanização da Monarquia - Perceber o século XIX português", de Maria de Fátima Bonifácio". Ambos os livros serão lançados até ao final do mês pelo grupo editorial que promete reforçar a coleção "História e Actualidade".

O livro da autoria de Maria de Fátima Bonifácio será lançado a 24 de novembro, num evento marcado para as 18h30 na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. A apresentação vai ser conduzida por António Barreto e José Miguel Sardica.

A obra, como o título indica, foca-se na evolução política de Portugal e o conflito entre liberais e radicais durante o século XIX, que nunca foi totalmente erradicado e ainda hoje faz parte das democracias liberais na Europa.

Por seu lado, o título escrito por António Telo tem apresentação marcada para 30 de novembro, às 18h30, no Palácio da Bemposta na Academia Militar, também em Lisboa. O major-general João Vieira Borges dirige o evento.

O livro divide-se em três ensaios relativos às recentes mudanças da atualidade.

A Tribuna da História foi criada em janeiro de 2002 por Pedro de Avillez, Leonardo Mathias e Mendo Castro Henriques. Vinte anos depois, renovou-se, criando, em parceria com o empresário Marco Galinha, uma nova editora que fará parte da dinamização do projeto com o grupo Bel, que agrega empresas de media e distribuição de livros e revistas.

A conceção, edição e publicação de obras literárias de interesse relevante para o público de língua portuguesa são os objetivos da Tribuna da História. Para isso, a editora recorre a autores de reconhecida competência nas matérias abordadas e celebra protocolos de cooperação com entidades públicas e privadas.

Refletindo orientações culturais, políticas e religiosas pluralistas, as obras da editora prezam pela atualidade, rigor e inovação.