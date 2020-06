Veja os trabalhos vencedores do Concurso Sardinhas Festas de Lisboa 2020

Por Cátia Carmo 01 Junho, 2020 • 17:43 Partilhar este artigo Facebook

Já são conhecidos os trabalhos vencedores do Concurso Sardinhas Festas de Lisboa 2020. Esta décima edição decorreu em plena quarentena, por causa da pandemia do novo coronavírus mas, ainda assim, foram submetidas 3639 propostas, provenientes de 53 países. Mais 1686 do que no ano passado. Já à Turma da Sardinha candidataram-se 672 propostas de escolas de todo o país.

"Da pandemia ao ambiente, passando pelas festas lisboetas (à janela), quase tudo serviu de inspiração para as sardinhas vencedoras deste ano, três portuguesas e três internacionais (oriundas da Turquia, Itália e Canadá)", pode ler-se no comunicado.

A "coerência gráfica e plástica, originalidade, legibilidade e qualidades técnica e estética" foram os critérios que levaram o júri, composto pelo artista plástico Ricardo Ramos, a apresentadora de televisão Inês Lopes Gonçalves, o designer Jorge Silva e o escritor e músico Afonso Cruz a escolher os vencedores.

A "Sardinha SMILE", da escola E.B. 2/3 Professor Paula Nogueira, em Olhão, foi escolhida como a melhor da Turma da Sardinha para se juntar às restantes seis vencedoras do concurso geral.

Na galeria de imagens no topo do texto pode ver as sardinhas vencedoras e as menções honrosas.