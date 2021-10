Vem aí a Feira das Lambarices

O Morgado do Bussaco é uma das iguarias à disposição na Feira das Lambarices © Maria João Gala/Global Imagens

De 8 a 17 de outubro é de comer e de chorar por mais. Águeda recebe a primeira edição da Feira das Lambarices, uma mesa farta em doces tradicionais, polvilhados com muita música e outras diversões. É mais um projeto da associação de Vale Domingos, a aldeia "onde ninguém queria entrar", mas que é hoje um exemplo nacional de integração social

O cartaz foi confecionado a partir de um orçamento participativo que é, até hoje, o mais votado a nível mundial, a partir de Vale Domingos, a aldeia com pouco mais de 300 habitantes, que desenvolveu vários projetos que transformaram a comunidade e a paisagem.

Esse é o sabor mais forte entre tanta lambarice, explica Ricardo Rodrigues, o presidente da associação que tem assistido às mudanças na aldeia. Mais de um terço da população local é de etnia cigana, hoje perfeitamente integrada nas rotinas e no desenvolvimento local.

Tudo começa em 2015, quando a comunidade recuperou um baldio que é agora um parque botânico, candidato a ter o maior número de magnólias do mundo. "Queremos ser os maiores em qualquer coisa, que sejam as magnólias." Faltam 27 espécies para lá chegarem.

Agora, plantam-se outros ingredientes, do Morgado do Bussaco, ao pão de ló, dos ovos moles aos bairradinos, do bolo negro ao bolo cigano, o que não falta são muitas lambarices.