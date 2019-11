Ver Cinema Juntos Em Porto Post Doc

Por José Carlos Barreto 22 Novembro, 2019 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Um Festival de Cinema que o diretor, Dario Oliveira quer quer seja um lugar de encontros, de conversas, e de ver cinema na sala escura com toda a magia que isso ainda mantem, um edição que vai chamar a cultura popular do que é o cinema e também da música. Cultura popular, as identidades e a memoria do cinema nacional,, mas também os novos realizadores que fazem do cinema uma entidade viva. Para abertura do Porto Post Doc uma canção com palavras de amor, Marianne, de Leonard Cohen, um filme que não tem distribuição comercial anunciado, é bem provável que a única hipótese de o ver no cinema é amanhã no Porto Post Doc. Festival de Cinema Porto Post Doc, em três locais,Teatro Municipal do Porto - Rivoli, o Cinema Passos Manuel e o Planetário do Porto- Centro de Ciência Viva de amanhã até 1 de Dezembro.

