Ver no escuro, coletiva de desenho, em Águeda

Ver no Escuro, é o titulo desta exposição, coletiva, com 26 artistas, de várias gerações e de várias maneiras de encarar o desenho. A curadora Ana Anacleto, partiu de duas ideias para construir esta exposição, dentro do ciclo O Desenho como Pensamento,

A primeira ideia que a curadora Ana Anacleto desenhou, para esta exposição a que chamou ver no Escuro, mas há uma segunda ideia, assim em traços largos: o desenho na forma de disciplina e como contamina todas as outras formas de arte.

Ver no escuto é isso mesmo, como acender uma lanterna no meio da escuridão e ver, e tirar daí o espanto da coisa nova, até mesmo na recriação da ideia de desenho, como o conhecemos, nesse olhar atento sobre todas estas obras.

Desenho e ver no escuro é essa ideia de encontrar qualquer traço que traga, não a ideia de esboço, mas a materialização de uma ideia, num desenho, feito para ser um desenho, nessa relação com o desconhecido.

Esta Exposição inclui obras de: Alice Geirinhas, Ana Jotta, Anamary Bilbao, Bruno Cidra, Carlos Noronha Feio, Catarina Lopes Vicente, Cláudia Guerreiro, Cristina Ataíde, Daniel Fernandes, Dayana Lucas, Diogo Bolota, Francisca Carvalho, Gonçalo Barreiros, Horácio Frutuoso, Isabel Carvalho, Joana Fervença, Jorge Queiroz, Mariana Gomes, Mattia Denisse, Noé Sendas, Pedro A. H. Paixão, Pedro Barateiro, Pedro Henriques, Rui Horta Pereira, Sara Bichão, Sara Chang Yan.

"Há um desenho em tudo, até no desenho. O desenho do desenho do desenho não tem autor nem suporte nem gesto nem desenho. É um desenho a desenhar-se sem consciência da consciência do desenho. Desenhar invade o campo do aparente, onde o desenhar-desenhar é imperceptível.

Desenhar-desenhar-desenhar é ainda mais oculto, é o desenho a desenhar o indesenhável. (...)"





"Um Lugar a Menos"

Os Carimbos de Gent (edição de autor), Lisboa, 2012 (p.64)

Ver no Escuro, exposição coletiva de desenho, Na sua 2ª edição, do Ciclo O Desenho como Pensamento, Espaço Expositivo do Centro de Artes de Águeda até 30 de setembro .