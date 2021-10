"Ver o que só sei sentir." "Vasto" é uma dança, sem princípio nem fim, como as emoções

Por Teresa Dias Mendes 08 Outubro, 2021 • 16:11 Partilhar este artigo Facebook

A mais recente criação da coreógrafa, Amélia Bentes, sugere emoções intensas, " é como se houvesse um constante jogo do afeto, e o Nuno com o seu som, e os corpos com as suas metáforas e com a poesia do movimento, conseguem uma simbiose perfeita, para transmitir ao público aquilo que eu pretendo proporcionar". O efémero e o perene dos afetos. A emoção passageira, como devem ser todas as emoções, acredita a coreógrafa, que com esta performance assinala a meia centena de criações em nome próprio.

Fragmentos, metáforas, corpos viscerais " mostrar o que se sente, como se eu pudesse através da respiração, virar o corpo do avesso e poder ver o que só sei sentir".

A nova criação de Amélia Bentes conta com o apoio de Fundação Calouste Gulbenkian e com a coprodução da Companhia de Dança Contemporânea de Évora. "VASTO" tem também o apoio do Centro de Artes de Marvila , do Musibéria e da Escola Superior de Dança. Está na Biblioteca de Marvila, em Lisboa hoje e amanhã, às 21 h e regressa a 4 de Dezembro, no Centro Musibéria em Serpa.

