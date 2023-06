Verão, no Jardim Gulbenkian, com um som crioulo

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 23 Junho, 2023 • 07:30

O jardim Gulbenkian abre ainda mais todas as portas, de todas as plantas para juntar todos os sons, todas as histórias, lugares e balanços e sotaques que vem desses lugares de Lisboa que trazem essas origens de Luanda a Bissau, de Brasília à Cidade da Praia e ao Mindelo. O diretor do programa de cultura Miguel Magalhães, é aqui a voz de todos estes lugares que trazem ao jardim também todos os aromas da festa, com todas as cores da música.

Uma programação com muitos músicos e Dj sets em três lugares, no Jardim das Ondas, o Sítio da Oliveira e o Anfiteatro ao Ar Livre.

Aline Frazão, Eneida Marta, Mário Marta, Matay, Jonathan Ferr ou Bia Ferreira são apenas alguns dos nomes em cartaz, aos quais se juntam Afrokillerz, DJ Nigga Fox, DJ Lycox e DJ Stá, pela mão de DJ Marfox (Príncipe Discos), que já marcou presença no Jardim de Verão de 2022. Entre cada concerto, os DJs residentes - Berlok e Umafricana - prometem tudo para o movimento dos corpos.

Os muitos sotaques de que é feita Lisboa, a soarem em vários palcos e para além disso Fundação Gulbenkian quer também que se possa usufruir do que está a vista, exposto, as expoisções vão estar abertas ao público, até ao fim dos concertos.

Jardim de Verão é também concretizar essa ideia do curador Dino D"Santiago de juntar todas as vozes e peles, todos os instrumentos e canções desta geração de ouro que vai estar estas três semanas no idilico Jradim Gulbenkian.

Jardim de Verão, na Gulbenkian, em Lisboa de hoje, sexta feira, 23 de junho, até 9 de julho.