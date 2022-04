Victorino d"Almeida no Coliseu do Porto a 9 de maio

© Bruno Castanheira (arquivo)

O projeto começou há mais de 20 anos. Depois de um percurso atribulado, volta agora a ver a luz no Dia da Europa. São 30 músicas, cantadas em cada uma de 30 línguas europeias: às 27 da União Europeia, juntam-se mais três.

Gaudeamus é um hino à alegria para uma Europa triste. António Victorino d'Almeida justifica a ocasião para este concerto. "O Gaudeamus, por coincidência, é feito agora numa altura em que estamos a assistir a uma situação em que nós, sinceramente, não temos que temer pelo futuro porque, se as coisas correrem mal, não há futuro (risos). É que não há! E, portanto, há que lutar pelo presente (...) para que o presente nunca mais volte a ser igual ao passado recente e não recente."

Na véspera, o ensaio geral pretende angariar donativos para ajudar os refugiados da Ucrânia. A presidente da Cruz Vermelha no Porto, Fernanda Rodrigues, explica que "esses donativos são sempre encaminhados para um fundo de emergência que é gerido a nível nacional - obviamente que uma parte será também para o Porto (...) - e de uma parte que existe a nível nacional ainda [vai] para o comité internacional. Portanto, é uma instituição que funciona em rede, e que vai acorrendo às coisas de acordo com as necessidades que existem".

Uma iniciativa que se une ao lema do Turismo do Porto e Norte de Portugal para levar amor do Porto à Europa, desde logo pelo texto escolhido de Sophia de Mello Breyner Andresen para a peça de Portugal.

A apresentação do evento aconteceu esta sexta-feira e contou, entre outros, com os parceiros Livraria Lello, Turismo do Norte e Centro de Portugal e Universidade do Porto.