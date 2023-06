Vida, criação, são os Festivais Gil Vicente, em Guimarães.

© Créditos Reservados

Os Festivais Gil Vicente apresentam esta ideia de encontrar novos sitios onde a arte possa ser um farol de um futuro e uma história mais prometedoras para todos, é assim que Rui Torrinha, diretor artístico, dos Festivais Gil Vicente, parte para esta edição dos 35 anos, sem esquecer de onde vem o nome dos Festivais, precisamente a herança de Gil Vicente.

Rui Torrinha enuncia esta vontade dos espetáculos olharem para um certo passado, mas também anunciarem um futuro e tudo começa hoje, quinta feira 1 de junho, mesmo com Cosmos, entre a ficção e a realidade, "Cosmos", peça em que as criadoras Cleo Diára, Isabél Zuaa e Nádia Yracema propõem uma viagem interplanetária, onde, na mitologia africana e da revisão de eventos históricos do passado, se questiona a humanidade e o caminho percorrido até aos dias de hoje.

a 2 de junho, Tita Maravilha apresenta "As Três Irmãs", uma abordagem tropical ao universo de Tchékhov, vencedora da Bolsa Amélia Rey Colaço, uma iniciativa promovida pelo Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa), A Oficina / Centro Cultural Vila Flor (Guimarães), O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo) e o Teatro Viriato (Viseu).

O dia 3 de junho, traz uma viagem delirante da Plataforma285, pela mercantilização e o capitalismo dos afetos, "all you can eat" é um espectáculo transdisciplinar que cruza teatro, performance, instalação, dança e concerto ao vivo.

Dando um passo maior, até ao dia 8 de junho, e cruzando os territórios da pesquisa e da autobiografia, Teresa Coutinho tenta aferir, em "Solo", de que forma o teatro e o cinema contribuíram para a construção de uma ideia de Mulher que a moldou ou que quis repudiar.

Nas atividades paralelas foi feito um desafio ao Teatro Oficina e pelo diretor artístico convidado Mickaël de Oliveira, fazer esse exercicio de aproximar o público, criadores, intérpretes e equipas artísticas em momentos de conversa-pós espetáculos e debates.

Quinta 1 junho, 21h30

CCVF / Grande Auditório Francisca Abreu

Cosmos

Cleo Diára, Isabél Zuaa e Nádia Yracema

Sexta 2 junho, 21h30

CCVF / Pequeno Auditório

As Três Irmãs

Tita Maravilha

[Bolsa Amélia Rey Colaço]

Sábado 3 junho, 21h30

CIAJG / Black Box

all you can eat

Plataforma285

Quinta 8 junho, 21h30

CCVF / Palco do Grande Auditório Francisca Abreu

Solo

Teresa Coutinho

Sexta 9 junho, 21h30

CCVF / Pequeno Auditório

Um Quarto Só Para Si

silentparty

[Projeto CASA]

Sábado 10 junho, 21h30

CIAJG / Black Box

Noite de Verão

Luís Mestre

[ATIVIDADES PARALELAS]

Sexta 2 junho

CCVF / Pequeno Auditório

Após o espetáculo "As Três Irmãs"

Conversa com Tita Maravilha

Sexta 9 junho

CCVF / Pequeno Auditório

Após o espetáculo "Um Quarto Só Para Si"

Conversa com silentparty

Sábado 10 junho

CIAJG / Black Box

Após o espetáculo "Noite de Verão"

Conversa com Luís Mestre

Sábado 3 junho, 17h00

CCVF / Pátio interior

Debate "O que fundamenta o gesto artístico?"

Sábado 10 junho, 17h00

CCVF / Pátio interior

Debate "Como apoiar a radicalidade do gesto artístico?"

as muitas perguntas, ouvir na primeira pessoa, discutir, o teatro é também essa bandeira que anuncia o futuro e os Festivais Gil Vicente em Guimarães querem contribuir para essa ligação entre quem vê e quem faz.

Festivais Gil Vicente, a partir de hoje, 1 de junho, em Guimarães, até 10 de junho.