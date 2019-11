Vidas Intimas, no Porto

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 13 Novembro, 2019 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Jorge Silva Melo que encena esta peça de Noel Coward chama-lhe uma comédia trágica, sobre as vicissitudes do casamento e do divórcio. Debaixo de um céu azul e doce da cote d"Azur, o amor perdido, mas também o veneno e maldade, o divertimento acaba sempre na quarta feira, quando é dia de cinzas como carnaval e aqui Jorge Silva Melo também diz que há. Harold Pinter, só para indicar um, reviveu Noel Coward e agora os Artistas Unidos também querem reviver aquilo a que chamam ma obra-prima um grande autor "menorizado" e fundamental.

Pub Pub

VIDAS ÍNTIMAS de Noël Coward Tradução Miguel Esteves Cardoso Com Rúben Gomes, Rita Durão, Tiago Matias, Vânia Rodrigues e Isabel Muñoz Cardoso Cenografia Rita Lopes Alves e José Manuel Reis Figurinos Rita Lopes Alves Som André Pires Luz Pedro Domingos Assistência de Encenação Nuno Gonçalo Rodrigues Encenação Jorge Silva Melo Produção Artistas Unidos Co-Produção Teatro Nacional São João, Centro Cultural de Belém.

Pub Pub

Vidas Intimas, está agora no Teatro Nacional S.João no Porto, e fica quarta e sábado às 7 da tarde, quinta e sexta às 9 da noite e no domingo às 4 da tarde, até 01 de Dezembro e vai continuar em digressão pelo país, até março do próximo ano.