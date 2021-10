Palmira. "Viemos aqui para pensarmos nas nossas vidas de mulheres"

O espetáculo estreia esta sexta-feira © DR

Comecemos pelo nome da mulher. Palmira era a avó materna de Anabela Almeida. A mulher que vivia numa aldeia de Arcos de Valdevez, e que, na década de 50, teve dois filhos de pai incógnito, "ilegítimos", e que enfrentou os costumes da época. A atriz ouviu a história vezes sem conta: "As mulheres a quem isto lhes acontecia só tinham dois caminhos, ou conseguiam que algum homem casasse com elas, ou então tornavam-se - e era uma expressão muito típica daquela zona - "vacas do monte" que não tinham "boi" certo".

A avó Palmira não casou, tornou-se costureira, cuidou dos filhos sozinha. Criou uma nova possibilidade socialmente, para uma mulher daquela época.

Palmira, nome de lugar, é o outro lado da história. Sara Duarte leva-nos até lá. "É um local no pensamento destas duas mulheres, um espaço um pouco semelhante a um oásis, como o oásis da cidade de Palmira, a cidade síria, um espaço conjunto que partilhamos e que representa o nosso pensamento sobre as questões de género, sobre o que é o feminino, ou o que é ser mulher atualmente".

As duas atrizes do Teatro Meia Volta levam tudo isto para o palco, depois de longas conversas que foram tendo em comunidades rurais e pluri urbanas, mais afastadas das grandes cidades - Alcanena, Minde, Aljezur, Monchique, Paredes de Coura e Cartaxo - com exceção do Porto, onde escolheram o bairro da Pasteleira para o trabalho de campo.

A estreia é esta sexta-feira no Cartaxo, onde esperam poder ver algumas das pessoas com quem conversaram, "é um outro momento de partilha, poder devolver desta forma os momentos que tivemos em conjunto".

Palmira está esta sexta-feira e sábado na Galeria José Tagarro, no Cartaxo, integrada no Festival Materiais Diversos. Em novembro, no Porto e há de viajar pelos locais antes visitados por Sara Duarte e Anabela Almeida. Vão para falar da vida de mulheres.