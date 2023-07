Vieram de longe, vestiram-se a rigor, e até há quem se despeça da vida de solteiro no Alive

Por Maria Ramos Santos 07 Jul, 2023 • 08:14

O primeiro dia do festival Alive ficou marcado pelas atuações dos Red Hot Chili Peppers, The Black Keys, Puscifer e The Drive Era no palco principal. Mas, esta quinta-feira Spoon, Jacob Collier e Ana Lua Caiano também foram artistas de destaque no Passeio Marítimo de Algés.

Da Austrália, da Indonésia, da Espanha ou até do Reino Unido, vários foram os estrangeiros que decidiram viajar até Portugal para experienciar o festival.

"É a minha despedida de solteiro. Vou casar!", gritava um festivaleiro australiano pelo recinto.

"É a minha primeira vez no Alive, vim de propósito da Indonésia para este festival".

Se há quem tenha optado por t-shirts dos roqueiros de Los Angeles, há também quem tenha preferido looks mais arrojados. Desde camisas floridas, a chapéus e sapatilhas com luzes, no Alive há um grupo que todos os anos escolhe uma "temática" e todos os dias vêm com "fatiotas diferentes".

Apesar da maioria das pessoais ter ido ao Alive pelos Red Hot ChilIi Peppers, o festival proporciona mais espetáculos por dia, desde o humor à música portuguesa.

No final da tarde deste primeiro dia, o palco Heineken estava cheio de pessoas para ver Jacob Collier. Ao som de "The sun in your eyes" as pessoas desfrutavam do pôr do sol e da energia e cor que o artista trouxe consigo.

A 15.ª edição do Nos Alive decorre até sábado. Os bilhetes gerais e para esta sexta-feira estão esgotados, Por Algés vão ainda passar nomes como Artictic Monkeys, Sam Smith, Lil Nas X e Queens of The Stone Age.