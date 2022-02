Vinte e cinco ou trinta anos de Silvia Real

© créditos reservados

São 25 anos da Companhia Sílvia Real, mas trinta de cumplicidades com o trabalho de Francisco Camacho, que faz aqui esta parceria com Sílvia Real que lhe chama mestre, mas que tem partilhado vários palcos, e a dança nas últimas três décadas.

Uma partilha de cumplicidades, em vários espetáculos.

Com as dificuldades de financiamento, Sílvia Real pensou num solo, mas com o anuncio de um novo financiamento o espetáculo passou de solo a trio.

Quando teve de despejar um armazém, fora de Lisboa, com todos estes anos de companhia, adereços, fotos e tudo, Sílvia Real pensou em usar todas essas memórias.

É nesse reaproveitamento do material de anos da companhia que junto com todas as memórias, muitas de todos os adereços e pessoas que os dançaram, as boas e as más memórias, que surge esta ideia de espetáculo, e depois as canções, Sílvia Real decidiu aprender a tocar instrumentos e cantar.

Canções de embalar, canções de amor e canções de intervenção, Silvia Real reafirma que arte sempre teve esse papel político e interventivo, e espera cumprir esse desejo neste novo espectaculo.

direção artística e coreografia Sílvia Real

apoio dramatúrgico e coreografia Francisco Camacho

interpretação Beatriz Valentim, Magnum Soares, Sílvia Real e Ana Sofia Sequeira

(participação especial)

direção musical Ana Sofia Sequeira

assistência musical Sérgio Pelágio

investigação na área dos Direitos Humanos Simone Longo de Andrade

apoio guarda-roupa (a partir do espólio de figurinos de Ana Teresa Real) Ainhoa Vidal

desenho de luz Tasso Adamopoulos

operação de luz Paulo Cunha

desenho de som Sérgio Milhano (PontoZurca)

operação som Pedro Baptista e Sérgio Milhano (PontoZurca)

direcção de produção Sofia Afonso

produção executiva Isabel Machado

comunicação Susana Ribeiro Martins

assessoria de imprensa ShowBuzz

Concerto número 1 para Laura, estreia amanhã na sala estúdio Mário Viegas, no teatro S.Luiz, em Lisboa e fica de quarta a sábado às 19h00, domingo dia 6 de fevereiro, último dia, é às 16h00. A 18 de fevereiro está no cine teatro de Torres Vedras, às 21h30.