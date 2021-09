Virgens Suícidas são Lisbon Sisters

© Emma Saints

Lisbon é o apelido de quatro irmãs, do livro de Jeffrey Eugenides, que vivem agora nos subúrbios,

num bairro tipico de Michigan, nos Estados Unidos. Quando a irmã mais nova se suicida, os pais, retiram as outras filhas da escola e ficam fechadas em casa, no quarto. No livro só sabemos delas

através do relato de rapazes, na rua, que as olham com uma certa paixão, agora em Lisbon Sisters, vamos ouvir com a dramaturgia e encenação de Mário Coelho, vamos ouvir pela primeira vez a voz delas na primeira pessoa.

O livro termina com um suicídio coletivo das Lisbon Sisters, já depois do suicídio da mais nova, mas neste espetáculo, não está claro que vá também acabar assim, até porque, tudo parte do livro mas muitas vezes, avisa Mário Coelho, vai no sentido oposto, e às vezes o espetáculo vem dos anos setenta do século passado, como salta para os anos oitenta, como por exemplo a visita de uma tia

A liberdade, David Bowie como messias, as Lisbon Sisters, a falarem em discurso direto, como numca fizeram, como meninas, encaram a puberdade, fechadas num quarto.

Lisboa Sisters estreia quinta feira, 23 de setembro, na CCB, em Lisboa, até 26 de setembro de 2021