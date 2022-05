Virgínia Rodrigues, na Carta Branca de Jonathan Uliel Saldanha, no CCB

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 11 Maio, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Virginia Rodrigues, foi escutada, já a alguns anos por Caetano Veloso, na Baía num ensaio da Banda de teatro Olodum. Já esteve em Portugal, na expo 98 e regressa agora, a convite de Jonathan Uliel Saldanha, compositor, artista visual e encenador, que teve esse convite para fazer a curadoria de vários espetáculos, em Carta Branca, do CCB.

Uma série de concertos, no CCB, com músicos do Uganda, Brasil, Turquia, França, Haiti e ainda de outros lugares, projetos, ideias, algumas a começar, outras já com muito trabalho e outros com ideias do próprio Jonathan Uliel Saldanha.

Mantendo a presença na musica, que não tem os mesmos caminhos, que uma certa ideia europeia, há muito para ouvir, como é o caso de Virgínia Rodrigues, baiana, que traz ao CCB, a voz peculiar, de um certo grave a que se junta uma ideia de ensemble de contrabaixos. Dois contra baixos fazem o acompanhamento.

A voz de Virgínia Rodrigues o próximo concerto na carta branca que o CCB deu a Jonathan Uliel Saldanha, para fazer a escolha de vários concertos.

Concerto de Virginia Rodrigues, este sábado, 14 de maio, às 21h00, no pequeno auditório do CCB, em Lisboa.