Visões do Império

A lupa de Joana Pontes amplia o olhar sobre as fotografias do Império colonial. Depois das cartas da Guerra, o filme estreado no DOC Lisboa há um ano, chega hoje às salas de cinema, com outros sinais de vida. O poder das imagens faz bater os sentidos da história. "Como olhar para estas fotografias?" é a pergunta que fica no ar, pendurada na voz da própria realizadora.