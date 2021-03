Viva a vida, viva o Teatro

© Teatro da Comuna/Facebook

João Mota prepara o último papel, revisitando a figura de FREUD, no texto do dramaturgo belga Eric-Emmanuel Schmitt, premiado em 1994, com o prémio Moliére, FREUD E O VISITANTE. O cenário vai ganhando formas e cor, no tempo de uma Viena ocupada pelos nazis, e de um homem tomado por uma outra doença. Será este homem com um cancro, que João Mota vai reencarnar, vestindo a pele do actor, uma última vez.

A peça cuja estreia estava marcada para o próximo dia 27, dia Mundial do Teatro, foi arrastada pelo confinamento e está agora prevista para o mês de Abril. Até lá, e enquanto os ensaios decorrem, conversamos no silêncio do Café Teatro da Comuna.

"Estar sozinho é importante, estar consigo próprio, é muito importante. Habituarmo-nos a pensar na vida novamente, e tão curta que ela é" , é neste dizer que o homem fundador da Comuna atravessa a pandemia. Pode faltar vida no teatro, forçado a fechar as portas, mas as dores, estas e as outras fazem parte do caminho : " saber o percurso que vamos fazendo, e as derrotas que vamos tendo para continuar.". Não há varizes, nem cistos, ou anemia, que o derrubem. João Mota continua a ser aprendiz, mesmo sendo o mestre. No excerto de uma conversa maior, que hoje publicamos, também ele recorda os mestres, Peter Brook, o conceituado encenador, com quem trabalhou em França, Arquimedes Silva Santos, o poeta e escritor neo-realista , " estes deram-me a volta", tal com Dona Ema, a professora cabo-verdiana, e antes ainda, na instrução primária, Dona Joana , com quem ensaia "o discurso da vassoura", nos dias a seguir à eleição de Craveiro Lopes, para a Presidência da República. Pelo meio a guerra : " vi colegas a morrer ao meu lado, e dou por mim a dizer, ainda bem que não fui eu. Claro, que é o instinto da sobrevivência, mas é horrível." É na Emissora Nacional, que João Mota ensaia as primeiras deixas, e é à rádio que gostaria hoje de voltar para desafiar jovens para o milagre da arte de representar.

Agora com o cabelo puxado para trás, penteando a personagem que há de vir, o velho sabe como nos enfeitiçar com as palavras. Respira este mundo e o outro. 78 anos de vida, quase tantos como de teatro.

"O lugar mais importante da Comuna e do mundo, e para mim, como actor, como encenador ou director é sempre o real, o mundo lá fora, e não o palco." É a partir desta frase, de João Mota que celebramos a vida, e o teatro.