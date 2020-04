Viveu o 25 de Abril? Envie a sua história para o Museu do Aljube

O Museu do Aljube, em Lisboa, não quer deixar de comemorar o 25 de Abril apesar da pandemia © Thomas Meyer/Global Imagens

De portas fechadas devido à pandemia do novo coronavírus, o Museu do Aljube - Resistência e Liberdade, em Lisboa, está a pedir às pessoas que lhes enviem as suas histórias sobre o 25 de Abril, com o objetivo de comemorar a data apesar dos constrangimentos.

"O museu tem uma tradição, que já se cumpre há cerca de quatro anos, de ouvirmos, no museu, pessoas que levam objetos e memórias, num dia a que chamamos Memória da Resistência. É com base nessa tradição do museu que imaginámos uma forma mais apropriada ao momento em que vivemos", explicou à TSF Luís Farinha, um dos fundadores e diretor do Museu do Aljube.

As histórias podem ser enviadas através de pequenos registos de áudio, gravados no telemóvel, ou por texto escrito para o e-mail info@museudoaljube.pt, disponível no site do museu.

"Procuramos estar presentes, atualizando e dando notícias através dos nossos meios de comunicação, e procuramos pôr as pessoas em contacto umas com as outras, como é o caso desta iniciativa", acrescentou um dos fundadores do museu.